Местная жительница, увидевшая потоп на киевской дороге, опубликовала в сети кадры с места и призвала владельцев спасать свои автомобили.

Об этом сообщает Сегодня. Прорыв трубопровода случился посреди дороги на Героев Севастополя, 33 - из-за этого на месте происшествия провалился асфальт и образовались дыры.

Как рассказали в КК "Киевавтодор", из-за прорыва трубы произошло подмывание и просадка асфальтного покрытия. В настоящее время аварийная бригада "Киевводоканала" работает на месте. Участок дороги сейчас огорожен.

Также недавно прорвало водопровод на улице Юрия Литвинского, 65. В результате мутная жидкость заполнила проезжую часть, с десяток авто по колеса оказались в грязи.

Стоит отметить, что в Киеве под землей проложено 3,2 тыс. км труб канализации и 4.2 тыс. км водопровода, из них 30 % - в аварийном состоянии. Так что авария может произойти в любом районе Киева.

И это не зависит от времени застройки микрорайона. Причина в том, что качество труб более низкое. Металлические водопроводные трубы подвергаются коррозии, а из-за высокого давления, что характерно для Киева, возможны такие прорывы.

Напомним, что в Киеве для школьников проезд останется бесплатным лишь с новым документом.

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