Об этом сообщает "Киевинформ". Родителям учеников школы №221 на Соломенке сообщили, что столовая несколько дней не будет работать. А позже в родительских чатах появилась информация о конфликте.
Так, во время обеда произошла ссора между уборщицей и поварами. Последние хотели повторно использовать котлеты, а уборщица сделала им замечание. Что подразумевается под повторным использованием, автор сообщения не уточнила. Словесная ссора между оппонентами переросла в драку – все это видели дети, находившиеся в столовой.
Директор школы отказалась вызвать полицию и урегулировала конфликт самостоятельно.
"Я так понимаю, повара подрались, и она пришла их успокоить. Одна из них пошла на нее с вилкой", – говорится в другом сообщении.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Появились подробности трагедии с актером-красавцем, сыгравшего Ганнибала Лектера: «Во время столкновения…»
Украинцы взбунтовались против новой участницы «Мастер Шеф. Битва сезонов»: «Только не она»
"Холостяк" Добрынин и Квиткова пожаловались на свои тяжелые будни на Сейшелах: "За три дня ни разу..."
Найдено тело 11-летнего Максима через пять месяцев поисков: держали в подвале
Однако ее "громкий" разговор с сотрудниками школы услышали родители, ожидавшие детей. Родителей беспокоит не только этот инцидент, но и в целом качество питания. В течение нескольких дней после скандала дети не имели обедов вообще.
Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.
Как сообщала Politeka, в Киеве учительница увольняется после языкового скандала, видео.
Также Politeka писала, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео.