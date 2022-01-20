Во вторник, 18 января, в Соломенском районе Киева уборщица подралась с поварами, пытавшимися "пустить по второму кругу" котлеты в школьной столовой.

Об этом сообщает "Киевинформ". Родителям учеников школы №221 на Соломенке сообщили, что столовая несколько дней не будет работать. А позже в родительских чатах появилась информация о конфликте.

Так, во время обеда произошла ссора между уборщицей и поварами. Последние хотели повторно использовать котлеты, а уборщица сделала им замечание. Что подразумевается под повторным использованием, автор сообщения не уточнила. Словесная ссора между оппонентами переросла в драку – все это видели дети, находившиеся в столовой.

Директор школы отказалась вызвать полицию и урегулировала конфликт самостоятельно.

"Я так понимаю, повара подрались, и она пришла их успокоить. Одна из них пошла на нее с вилкой", – говорится в другом сообщении.

Однако ее "громкий" разговор с сотрудниками школы услышали родители, ожидавшие детей. Родителей беспокоит не только этот инцидент, но и в целом качество питания. В течение нескольких дней после скандала дети не имели обедов вообще.

Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.

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