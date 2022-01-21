Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, власти привлекут работников Муниципальной охраны.

«Общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться болезнью. Именно поэтому призываю соблюдать масковый режим, пользуясь им», – сообщили в КГГА.

Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии таких документов:

отрицательного ПЦР-теста на ковид или экспресс-теста на антиген сроком на 72 часа;

документа о полном курсе вакцинации или о получении одной дозы вакцины;

«желтый» или «зеленый» COVID-сертификат;

документ о выздоровлении лица от указанной болезни.

К слову, в Украине ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем - за сутки зафиксировали больше 20 тысяч заболевших.

В Украине за 20 января зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Известно, что среди заболевших 2464 детей и 429 медработников.

Такие показатели в стране впервые за два месяца (с 19 ноября 2021 года), заболеваемость растет четвертый день подряд.

Кроме того, за сутки 86 146 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу 21 255 человек.

За 20 января было госпитализировано 2 226 человек, зафиксировано 150 смертей и поправилось – 4 486 человек.

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