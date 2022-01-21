Практикующий астролог Анна Вергелес объяснила, каким знакам зодиака будет особенно везти в новом 2022 году и кому вообще будет улыбаться удача в течение года.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

По словам гости программы, в 2022 году много возможностей для успеха, развития и социального роста будут иметь три знака зодиака. «И самые главные счастливцы – это, конечно же, Рыбы, поскольку Юпитер планета, которая отвечает за развитие, социальный рост и успех, вошла в знак Рыб и будет в этом знаке находиться фактически до конца года», – рассказывает Анна Вергелес. Также она добавляет, что это касается и других водных знаков – Скорпионов и Раков.

В то же время астролог указывает, что эти знаки также должны проявить свою активность, смелость, настойчивость и яркость, ведь за этот год они смогут оказаться на новом социальном уровне. Кроме этого, рассуждает она, Ракам, Рыбам и Скорпионам придется для этого избавиться от свойственной для них скромности, зато им нужно будет рекламировать себя, согласиться на большую ответственность и просить повысить их.

Попутно Анна Вергелес отмечает, что каждый человек в принципе сможет обрести свое счастье, какой бы у него знак зодиака ни был. Тем не менее, добавляет она, особые возможности роста, расширения и обогащения будут иметь Девы и Козероги. По словам гости программы, водяные знаки в принципе будут на волне успеха в течение 2022 года, перед ними распахнутся все двери, от них требуется только зайти. «У Дев и Козерогов не такая ситуация и им действительно нужно будет ухватить свою удачу, и не прозевать свой шанс», - объясняет она. Астролог отмечает, что в определенные моменты эти знаки зодиака смогут использовать свой шанс, они должны только его не упустить.

Также она рассказывает, что в период с 10 мая по 28 октября Юпитер, планета удачи и большого успеха, перейдет в знак Овна. «Хочу сказать, что середина года будет очень успешна для огненных знаков», – отмечает Анна Вергелес. Следовательно, констатирует она, в этот период активность следует проявлять Стрельцам, Львам и Овнам, ведь к ним перейдет инициатива удачи.

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