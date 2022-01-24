Пожар разгорелся в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 60 в Оболонском районе. Вспыхнуло в шестнадцатиэтажке. Об этом происшествии сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
Сообщение о пожаре поступило на линию спасателей в 00:38 ночи. Когда пожарные прибыли на место ЧП, то установили, что огонь охватил квартиру на двенадцатом этаже. После тушения в квартире было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ему было 47 лет.
Соседи мужчины рассказали, что еще до приезда спасателей и пожарных, пытались разбудить мужчину. Они стучали в его дверь и кричали: "Проснитесь, у вас пожар!". Дым продолжал валить через щели у входной двери, но никто так и не открыл. Причины трагического происшествия установит следствие.
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Стоит отметить, что главными причинами пожаров в основном стают нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. А также нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.
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