Квартира вспыхнула на 12-м этаже - до приезда спасателей соседи начали стучать в дверь квартиры, откуда шел дым, но никто не открывал.

Пожар разгорелся в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 60 в Оболонском районе. Вспыхнуло в шестнадцатиэтажке. Об этом происшествии сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Сообщение о пожаре поступило на линию спасателей в 00:38 ночи. Когда пожарные прибыли на место ЧП, то установили, что огонь охватил квартиру на двенадцатом этаже. После тушения в квартире было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ему было 47 лет.

Соседи мужчины рассказали, что еще до приезда спасателей и пожарных, пытались разбудить мужчину. Они стучали в его дверь и кричали: "Проснитесь, у вас пожар!". Дым продолжал валить через щели у входной двери, но никто так и не открыл. Причины трагического происшествия установит следствие.

Стоит отметить, что главными причинами пожаров в основном стают нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. А также нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.

Напомним, газовые баллоны рванули в ночном клубе столицы: появились фото с места и данные о жертвах.

Как Politeka писала, пожар охватил центральный офис АТБ в Днепре, кадры ЧП.

Также Politeka рассказывала, огонь разбушевался в Киеве, влюбленные сгорели в собственной квартире.