Вода в реке выглядит как химическая жидкость, которую используют для очистки котлов и агрегатов на ТЭЦ, что очень сильно взволновало экологов.

Вода в киевской реке Сырец внезапно изменила свой цвет - вместо прозрачной воды увидели зеленоватую жижу. Об инциденте сообщило издание Big Kyiv и добавило соответствующие снимки с места инцидента.

Фотографии сделали вдоль станции электрички "Рубежовская". На снимках можно увидеть, что вода в водоеме не просто стала зеленой, ведь на поверхности воды еще и плавала какая-то пена.

Такое позеленение реки и неприятный запах взволновало экологов. Они утверждают, что вода в реке напоминает химическую жидкость, которая используется для очистки котлов и более того, агрегатов на ТЭЦ.

Если после очистки котлов и агрегатов слить эту жидкость в реку, то вода начинает преобретать зеленый оттенок. Оказалось, что такое можно увидеть и в реке Лыбидь, возле которой размещена ТЭЦ. Именно оттуда в водоем сливают техническую воду.

Там провели несколько проверок и взяли воду на пробу, ведь именно киевляне подняли шум и просили проверить реку Лыбидь. Экологи провели ряд проверок и сделали вывод, что вода безопасна для купания и не угрожает окружающей среде. Просто выглядит очень необычно и странно.

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