Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Так, в Соломенском районе Киева гулял мужчина с домашним питомцем. Ничего необычного разве что вместо собаки, он выгуливал на поводке большую черную свинью.
"Домашний питомец на Вацлава Гавела – свинка Маргоша", – говорится в сообщении. Уточняется, что такую необычную парочку видели на бульваре Вацлава Гавела. На фото, которое приложили к публикации, действительно можно заметить мужчину. На поводке он ведет черную свинью.
Киевлянина уже не раз видели на улицах города с этим необычным домашним питомцем. В частносто, Телеграм-канал писал о нем еще весной 2021 года.
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В комментариях к публикации украинцы с юмором отреагировали на снимок. Правда были и те, кто расстроился, что Киев превращают в село: "Себе такую хочу, правда попробуй прокорми такую громадину", "Респект. Люди живут своими желаниями, без оглядки на комплексы окружающих", "Повезло хрюшке, не съели на рождество", "Жаль, что Киев превращают в сельскую помойку".
Напомним, бойцовский пес держит в страхе весь район.
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