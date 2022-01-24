Об этом свидетельствуют данные Infoportal.kiev. На некоторых участках случились дорожно-транспортные происшествия, на других стоят трамваи и троллейбусы из-за технических поломок.
Авто стоят в тянучках на Набережно-Крещатикой. Затруднено движение транспорта на ул. Жилянская, возле станций метро "Кловская", "Арсенальная", "Лук'яновская" и на бульваре Дружбы народов.
Задерживается движение некоторых трамваев. Так с опозданием прибывают трамваи №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская, 100 в оба направления по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Также опаздывают троллейбусы №37, 37А и трамваев №5 по ул. Драйзера – ул. Бальзака по техническим причинам. На место направлена ответственная служба города. Движение возобновлено в 12:25, курсирование с отклонением от графика.
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