В Киеве вспыхнул склад химикатов - на место ЧП слетелись спасатели.

Так, Киеве в Голосеевском районе произошел пожар, на одной из улиц горели складские помещения, сообщает «Чрезвычайное.Live».

Предварительно известно, что горел состав химикатов.

Возгорание произошло в небольшом помещении, но огонь распространялся со второго этажа и становился все масштабнее.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в специальных респираторах, чтобы не отравиться химикатами.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

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Огонь охватил квартиру на двенадцатом этаже. После тушения в квартире было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ему было 47 лет.

Соседи мужчины рассказали, что еще до приезда спасателей и пожарных, пытались разбудить мужчину.

Они стучали в его дверь и кричали: "Проснитесь, у вас пожар!". Дым продолжал валить через щели у входной двери, но никто так и не открыл. Причины трагического происшествия установит следствие.

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