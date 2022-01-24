Так, Киеве в Голосеевском районе произошел пожар, на одной из улиц горели складские помещения, сообщает «Чрезвычайное.Live».
Предварительно известно, что горел состав химикатов.
Возгорание произошло в небольшом помещении, но огонь распространялся со второго этажа и становился все масштабнее.
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в специальных респираторах, чтобы не отравиться химикатами.
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Информации о жертвах и пострадавших нет.
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Огонь охватил квартиру на двенадцатом этаже. После тушения в квартире было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ему было 47 лет.
Соседи мужчины рассказали, что еще до приезда спасателей и пожарных, пытались разбудить мужчину.
Они стучали в его дверь и кричали: "Проснитесь, у вас пожар!". Дым продолжал валить через щели у входной двери, но никто так и не открыл. Причины трагического происшествия установит следствие.
Напомним, газовые баллоны рванули в ночном клубе столицы: появились фото с места и данные о жертвах.
Как Politeka писала, пожар охватил центральный офис АТБ в Днепре, кадры ЧП.
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