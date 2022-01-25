В Киеве заметили своеобразного поклонника России - в наше время как минимум странно и неприлично носить подобные наряды в Украине.

В то вреся, как на Донбассе наши защитники ведут бои с оккупационными войсками России, в Киеве заметили поклонника страны-агрессора. Об этом сообщает Киев Оперативный и публикует снимок с места.

Так, на одной из точек фаст-фуда в Киеве заметили продавца и повара шаурмы, который работает в одежде с надписью "Россия". Уточняется, что такой любитель "русского" мира трудится в заведении "Шаур мяу", который расположен возле станции метро "Минская".

"В наше время как минимум странно и неприлично носить подобные наряды, нет?" - поинтересовался автор фотографий и соответствующего поста.

Украинцы в комментариях хотели наведаться к работнику фаст-фуда и научить его "манерам". Другие называли такое поведение непорядочным.

"Тех кто одевает такие футболки, не потерял близких от российского оружия. Те, кто потерял, блевать хотят от всего что связано с рашкой", "Непорядочно и мерзко", "Если он приехал учиться или работать к нам, то он должен знать врагов", "Это неуважение, умеет он читать или нет; попробуй выйти в Гарлем с худи "white Power"", - писали в комментариях.

Напомним, любители шаурмы устроили погром в магазине, кадры.

Как Politeka писала, в Украине попытались восстановить СССР, уже начали раздавать "паспорта".

Также Politeka рассказывала, скандал из-за советской звезды разгорелся под Киевом.