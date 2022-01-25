В Киевской области возле поселка Глеваха произошло дорожно транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Уточняется, что авария случилась на 22 километре автодороги Киев – Одесса.
Полиция, которая прибыла на место происшествия, установила, что водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением на скользкой дороге. Автомобиль занесло и он въехал в отбойник. Сила удара была настолько мощной, что Hyundai подбросило в воздух и он перевернулся на крышу.
В результате аварии серьезно пострадала 26-летняя женщина, которая была за рулем. Медики скорой помощи госпитализировали ее в ближайшую больницу. На месте дорожного происшествия работает патрульная полиция Киевщины, которая устанавливает все детали ДТП.
Водителей предупредили, что на этом участке из-за ДТП ускладнено движение. Потому на месте был организован объезд по встречке.
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Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.
Напомним, что непогода привела к катастрофе на дорогах Одесчины, есть жертвы.
Как сообщала Politeka, машина вдребезги, появились кадры с места тяжелого ДТП под Киевом.
Также Politeka писала, что водитель на скорости 160км/час протаранил магазин, видео.