45 лет назад возле Золотых ворот в Киеве местные жители и гости столицы могли покататься на карусели - детвора тем временем каталась на качелях.

На странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook были опубликованы уникальные фото жизни столицы Украины в 1977 году. На снимках авторы публикации показали, как выглядела украинская столица 45 лет назад.

"Год 1977-ой. Киев. Городские хроники", – подписал публикацию автор.

45 лет назад возле Золотых ворот в Киеве местные жители и гости столицы могли покататься на карусели. Детвора тем временем каталась на качелях. В домах на Андреевском спуске жили люди, которые в солнечные деньки выходили на улицу и сидели перед подъездами, греясь на солнышке.

Предстала на фото также улица Крещатик, на которой тогда стояли вагончики с мороженным, где каждый желающий могут купить себе лакомство.

Пользователи сети понастальгировали под снимками старого Киева и признавались в своей любви к городу: "Мое сердце там, Тогда было больше природы и меньше машин", "Как его не любить Киев мой", "Классический Киев, который мы потеряли", "Вот это все в моей памяти! Хорошие были времена! И Золотые ворота и качели".

Напомним, что Пуща-Водица в Киеве кардинально изменилась за 70 лет: как выглядела местность в 1950-х годах.

Как Politeka сообщала, золотые ворота в Киеве, как выглядело культовое сооружение в 1950-х годах.

Также Politeka писала, как выглядел Киев с высоты птичьего полета 63 года назад.