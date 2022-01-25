На странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook были опубликованы уникальные фото жизни столицы Украины в 1977 году. На снимках авторы публикации показали, как выглядела украинская столица 45 лет назад.
"Год 1977-ой. Киев. Городские хроники", – подписал публикацию автор.
45 лет назад возле Золотых ворот в Киеве местные жители и гости столицы могли покататься на карусели. Детвора тем временем каталась на качелях. В домах на Андреевском спуске жили люди, которые в солнечные деньки выходили на улицу и сидели перед подъездами, греясь на солнышке.
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Предстала на фото также улица Крещатик, на которой тогда стояли вагончики с мороженным, где каждый желающий могут купить себе лакомство.
Пользователи сети понастальгировали под снимками старого Киева и признавались в своей любви к городу: "Мое сердце там, Тогда было больше природы и меньше машин", "Как его не любить Киев мой", "Классический Киев, который мы потеряли", "Вот это все в моей памяти! Хорошие были времена! И Золотые ворота и качели".
Напомним, что Пуща-Водица в Киеве кардинально изменилась за 70 лет: как выглядела местность в 1950-х годах.
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