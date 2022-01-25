В Киеве произошел конфликт между таксистом и его пассажиром, в результате которого пострадал темнокожий парень. Об этом сообщил сам пострадавший на своей страничке в Instagram.
Мужчина рассказал, что в ночь на 25 января с друзьями заказал такси через приложение Bolt. Таксист приехал на место встречи и подобрал парней. Когда они сели в автомобиль, то попросили водителя включить Радио Майами.
После этой просьбы таксист резко остановил машину и попросил своих пассажиров выйти из машины. Напоследок таксист повернулся к темнокожему мужчине и ударил его по лицу кулаком.
"Я спросил его, а что можно включить? Он спросил, что я прикалываюсь, отменил поездку и высадил пассажиров", - сообщил пострадавший.
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Из-за удара на несколько секунд перед глазами пострадавшего потемнело. Когда он пришел в себя, то понял, что таксиста уже и след простыл. А рядом стоят обеспокоенные друзья, которые держат за плечи.
Роб сообщил, что водителя зовут Ахмет и опубликовал его номер телефона. Также он обратился в службу поддержки такси и сообщил о произошедшем. Черех некоторое время ему ответили и сообщили, что таксист был уволен.
Напомним, что пассажиры киевского такси, заявившие о ненависти к украинском языку, извинились.
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