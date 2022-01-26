В это же время киевляне - наоборот хотят, что подземка работала дольше и даже создали петицию на сайте Киевсовета.

Время работы киевского метро начинает постепенно сокращаться. Такое, в частности, происходит в вечернее время. На эту деталь обратил внимание украинский блогер Олег Васильев в Facebook.

"Киевский метрополитен постепенно сокращает вечерние рейсы. Например, ранее в сторону "Сырца" последний поезд отправлялся от "Золотых ворот" в 00:28, сейчас – 00:19. Разве вечером стало ездить мало людей?" - задается вопросом автор публикации.

Оказалось, что последний поезд со станции "Красный хутор" тоже начал раньше отправляться.

В комментариях пользователи сети сошлись во мнении, что такое наблюдается из-за удорожания электроэнергии: "Постепенно сокращают расходы", "Зима, холодно. Праздники кончились. Электричество дорогое".

Тем временем на сайте Киевсовета была опубликована петиция, в которой киевляне требуют продлить работу подземки.

Они призывают продлить работу метро хоть в пятницу и субботу, когда поток пассажиров увеличен в разы. Жители столицы просят, чтобы метро в эти дни работало до трех ночи. Подписи под петицией продолжают собирать.

Напомним о работе метро во время локдауна в Киеве.

Как сообщала Politeka, в Киеве для школьников проезд останется бесплатным лишь с новым документомю.

Также Politeka писала, что на киевском вокзале случилась трагедия с мужчиной, врачи не успели спасти.