В Киеве под видом сантехников орудуют домушники - местные жители предупредили об опасности.

На Русановке квартирные воры прибегли к новой схеме попадания в дома киевлян, передает сообщество "NEW Русановка".

Злоумышленники притворяются сантехниками и обворовывают людей, попадая в их квартиры. Воры делают так, чтобы сами пострадавшие обращались к ним и просили прийти к себе домой.

Возле подъездов жилых домов появились многочисленные объявления о необходимости чистки труб.

Авторы написали, что будут проводить внутреннюю обработку ливней ванной, унитаза и раковины в доме.

В связи с этим жителей просят позвонить по номерам, указанным на объявлениях.

Ранее сообщалось, что аферистка возле метро предложила харьковчанке снять с нее порчу.

Она уговорила жертву отдать ей золотые украшения – серьги, несколько колец, одно из которых было с бриллиантом, подвеску.

Золото аферистка положила в платок, чтобы "совершить обряд".

Женщина быстро заменила платки и вернула потерпевшей уже другой, с металлическими монетами.

Кроме того, она сказала жертве не открывать сразу платок и ушла. Через полчаса потерпевшая обнаружила отсутствие золотых украшений.

Мошенница продала украшения в Краматорске, куда сбежала из Харькова.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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