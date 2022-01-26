На Русановке квартирные воры прибегли к новой схеме попадания в дома киевлян, передает сообщество "NEW Русановка".
Злоумышленники притворяются сантехниками и обворовывают людей, попадая в их квартиры. Воры делают так, чтобы сами пострадавшие обращались к ним и просили прийти к себе домой.
Возле подъездов жилых домов появились многочисленные объявления о необходимости чистки труб.
Авторы написали, что будут проводить внутреннюю обработку ливней ванной, унитаза и раковины в доме.
Ани Лорак покрасовалась на отдыхе в корсете с чересчур глубоким вырезом: «Настоящая дива»
Сердца молодой пары остановились в один день, их тела нашли в квартире: что известно о трагедии
Утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата: «Хватило минуты»
Семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ: "Вот когда вам нанесут урон..."
Сын знаменитой актрисы решил уйти из жизни после своего дня рождения: "Наша семья опустошена"
В связи с этим жителей просят позвонить по номерам, указанным на объявлениях.
Ранее сообщалось, что аферистка возле метро предложила харьковчанке снять с нее порчу.
Она уговорила жертву отдать ей золотые украшения – серьги, несколько колец, одно из которых было с бриллиантом, подвеску.
Золото аферистка положила в платок, чтобы "совершить обряд".
Женщина быстро заменила платки и вернула потерпевшей уже другой, с металлическими монетами.
Кроме того, она сказала жертве не открывать сразу платок и ушла. Через полчаса потерпевшая обнаружила отсутствие золотых украшений.
Мошенница продала украшения в Краматорске, куда сбежала из Харькова.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что у тяжело больного украинца украли деньги и лекарства в больнице, он не выжил: дочь рассказала детали
А еще Politeka писала, в Одессе проткнули ножом молодого парня после неудачного ограбления: видео от очевидцев
Также Politeka сообщала, мужчина стал жертвой преступления в безлюдном переулке.