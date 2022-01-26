Вблизи села Соколовка Киевской области в среду, 26 января, микроавтобус Mersedes Vito на скорости въехал в металлический отбойник.

26 января, микроавтобус Mersedes Vito с украинцами внутри на скорости въехал в металлический отбойник. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Полиция Киевщины на месте ДТП предварительно установила, что 62-летний водитель не справился с управлением. Его автомобиль Mersedes Vito на полной скорости въехал в металлический отбойник. В микроавтобусе во время дорожно транспортного происшествия находилось пять пассажиров. Все они жители Винниччины.

Медики скорой помощи срочно примчались на место ДТП. Они установили, что травмы получили 53-летняя и 57-летняя пассажирки микроавтобуса, потому их доставили в больницу. Все причины происшествия на киевской трассе будут установлены следствием.

Судя по снимкам, которые были опубликованы полицией, микроавтобус буквально "разрезало" отбойником. Несколько кусков Mersedes Vito были разбросаны по трассе. В результете этого автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Напомним, что трое детей остались без мамы, а папа в тяжелом состоянии после ДТП.

Как Politeka сообщала, авто "нанизало" на отбойник, появились кадры тяжелого ДТП на трассе "Киев-Одесса".

Также Politeka писала, под Киевом легковушка перевернулась на скользкой трассе, внутри находилась девушка.