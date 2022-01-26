В феврале этого года в Киеве начнут в тестовом режиме проводить оплату за проезд в транспорте новым способом. Об этом сообщает руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель главы КГГА Петр Оленич.
Так, пассажиры смогут рассчитаться с помощью банковской карты на нескольких маршрутах общественного транспорта.
"В настоящее время команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах", – рассказал Оленич.
Также он напомнил, что в Киеве с 14 июля 2021 года в общественном транспорте города перестали действовать бумажные билеты. Вместо них оплатить поездку можно электронным способом.
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Стоит отметить, что в Киеве может резко подорожать проезд в метро – до 22 гривен. Люди активно обсуждают возможное подорожание проезда, которое должно было произойти с 1 января 2022 года. Пока этот вопрос отложили на неопределенные сроки.
Напомним, что киевское метро постепенно сокращает рейсы, фото.
Как Politeka сообщала, улица возле метро ушла под воду из-за растаявшего снега.
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