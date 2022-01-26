Водитель на легковом автомобиле Geely врезался в заднюю часть микроавтобуса Volkswagen - известно, что ранее виновник ДТП был лишен водительских прав за пьяную езду.

В Киеве произошла необычная авария на улице Саперно-Слободская. Водитель без прав на чужом авто устроил дорожно-транспортное происшествие. Об этом пишет "Киев оперативный".

Водитель на легковом автомобиле Geely врезался в заднюю часть микроавтобуса Volkswagen. В салоне легковушки находились жена водителя и ребенок. Никто в результате аварии не пострадал.



Все бы ничего, но мужчина за рулем автомобиля Geely находился в нетрезвом состоянии и рулил чужим автомобилем. Известно, что ранее виновник ДТП был лишен водительских прав за пьяную езду. У легковушки к тому же отсутствовал обязательный страховой полис.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.

Напомним, что трое детей остались без мамы, а папа в тяжелом состоянии после ДТП.

Как Politeka сообщала, авто "нанизало" на отбойник, появились кадры тяжелого ДТП на трассе "Киев-Одесса".

Также Politeka писала, под Киевом легковушка перевернулась на скользкой трассе, внутри находилась девушка.