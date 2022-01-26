К полиции поступило сообщение о том, что в кафе, расположенное на бульваре Труда, неизвестный, угрожая ножом, пытался отобрать деньги у сотрудника заведения.

В Днепровском районе Киева мужчина пытался совершить разбойное нападение на кофейню, но у него это не получилось. Об этом сообщает полиция Киева.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в кафе, расположенное на бульваре Труда, неизвестный, угрожая ножом, пытался отобрать деньги у сотрудника заведения.

Вместе с тем бариста не растерялся и чтобы выгнать злоумышленника, замахнулся табуреткой. В итоге нарушитель испугался и сбежал, а сотрудник кафе вызвал охрану и полицию.



Через несколько минут злоумышленник, по непонятной причине, вернулся в то же самое кафе, где его схватили сотрудники охранной фирмы и передали в руки киевским правохранителям.

Злоумышленником оказался житель Киева, 1990 года рождения, который ранее не имел проблем с законом. На данный момент следователи объявили ему подозрение и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.



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