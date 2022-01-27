Внедорожники не поделили дорогу и столкнулись друг с другом - инцидент случился на пересечении улиц Симона Петлюры и Саксаганского в Киеве.

В ночь с 27 на 28 января в Шевченковском районе Киева произошла авария. Там, столкнулись внедорожники - сила удара была настолько сильной, что от авто отлетели куски. Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV.

Предварительно было установлено, что водитель Audi двигался по улице Симона Петлюры. По встречной полосе ехал автомобиль Jeep. Он начал заворачивать налево на улицу Саксаганского и не пропустил Audi. Внедорожники не поделили дорогу и столкнулись друг с другом.

В результате аварии оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Обломки отлетели от внедорожников и их разбросало по дороге.

В результате аварии пострадал водитель Audi. Медики скорой помощи осмотрели мужчину, но он отказался от госпитализации.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.

Напомним, что трое детей остались без мамы, а папа в тяжелом состоянии после ДТП.

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