Мост Метро через реку Днепр в Киеве был открыт 5 ноября 1965 года - на фото можно увидеть, что в то лето один из пролетов моста еще не был закончен.

На странице сообщества "Фотозагадки Киева из прошлого" было опубликовано архивное фото в социальной сети Facebook. Авторы публикации предложили посмотреть, как выглядел путепровод 57 лет назад.

"Ничего загадочного – просто прошлое! Строительство моста Метро завершается! Лето 1965 года (Автор фото Кудельский Л.А.)", – говорится в сообщении. После открытия моста конечной станцией на левом берегу столицы до 1968 года была "Дарница".

На фото можно увидеть, что в то лето один из пролетов моста еще не был закончен. Но тем не менее, уже работала станция метрополитена "Днепр", которая до ноября 1965 года была конечной.

Стоит отметить, что Мост Метро через реку Днепр в Киеве был открыт 5 ноября 1965 года.

Пользователи сети понастальгировали, многие хотели вернуться в прошлое и увидеть все своими глазами: "А рядом с новым мостом стояли быки от старого моста, я там с папой рыбу ловил", "Вот бы прогуляться в 1965 с недостроенной станции днепр до контрактовой и махнуть на Крещатик… смотрю и денек подходящий на фото".

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