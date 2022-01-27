Оказалось щенок у него был лишь два дня и он его даже не искал. Когда заводчик потребовал ответа у хозяина малыша тот ворвался в клинику и угрожал персоналу.

Собака находится в центре Героев Сталинграда, 26А после несчастного случая на дороге. Животное в критическом состоянии, а волонтеры ищут его хозяев. Об этом говорится в группе "Зверополис" в Facebook.

Оказалось, что маленький доберман выбежал на проезжую часть в поисках своих хозяев. К сожалению, водитель не успел затормозить и малыш попал под колеса. Как рассказали ветеренары, собачке приблизительно 5-7 месяцев. У него был ошейник с чипом, но животное не зарегистрировано.

Через некоторое время появилась информация, что горе-хозяин щенка нашелся. Оказалось щенок у него был лишь два дня и он его даже не искал. Когда заводчик потребовал ответа у хозяина малыша тот ворвался в клинику и угрожал персоналу.

"Сегодня была просто трешевая ситуация. Начал требовать щенка снять с аппаратов, отдать ему, от помощи отказывался, был пьяным и с матами! Прорвался в стационар, натягал щенка с внутренними кровотечениями и множеством переломов, СНЯЛ ЕГО С АППАРАТОВ антишоковой терапии, крутил, вертел, носил, вынес в холл и держал там, под конец, щенок чуть не умер", - рассказали волонтеры.

На место вызвали полицию, которая забрала бедного щенка у мужчины и передала ветеринарам. Сейчас волонтеры ищут ему новых любящих хощяев.

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