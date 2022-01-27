По предоставленным данным известно, что на протяжении недели в Киеве будет пасмурная погода со снегом и морозом, но некоторые деньки подарят тепло.

С 27 января по 2 февраля погода в Киеве ожидается снежной и относительно прохладной. Об этом сообщает Gismeteo.

По предоставленным данным известно, что на протяжении недели в Киеве будет пасмурная погода, в то же время пятница, суббота и воскресенье порадуют киевлян и жителей столицы теплой погодой.

В понедельник 31 января термометр покажет до -1 мороза днем. Во вторник и среду температура воздуха будет составлять -2...-4 градуса. В среду 2 февраля Киев ночью накроют лютые морозы, а столбики термометров опустяться до -13 градусов. Снег с дождем ожидается всю неделю.

Стоит отметить, что в Гидрометцентре дали свой прогноз погоды в Украине на февраль. Стало известно, чего ожидают синоптики от небесной канцелярии в последний месяц зимы.

Синоптики прогнозируют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составит 0-4° мороза, на Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму до +1° С. Это, как уточняют, близко к норме.

Напомним, что Анталью впервые за 29 лет накрыл снегопад, кадры природной аномалии.

Как Politeka сообщила, в Одессе из-за снегопада ломаются троллейбусы.

Также Politeka писала, что синоптики сообщили, когда ослабеют осадки.