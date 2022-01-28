За минувшие сутки, 27 января, в Киеве ковид подтвержден у 2384 человек, информирует пресс-служба Минздрава.
Заболели за прошедшие сутки 1195 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 688 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет.
В больницы столицы госпитализировали 135 больных на коронавирус и 49 человек с подозрением на ковид и пневмонии.
На сегодня в Киеве активных больных более 19 тысяч человек.
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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 396, в Оболонском – 325 и в Деснянском районе 292 случая.
К слову, В Украине пятая волна коронавируса началась несколько ранее, чем предполагалось - уже с середины января наблюдается резкое увеличение новых случаев заболевания за сутки, и сейчас их число превышает 30 000.
Отметим, за последние сутки, 27 января, в Украине зафиксировали абсолютный антирекорд по количеству заболевших за все время пандемии - 34 408. Летальных случаев зарегистрировано 144, выздоровевших - 6 142.
Больше всего COVID-19 "подкосил" Ивано-Франковскую (2807), Львовскую (2793), Одесскую (2406), Житомирскую (1988), Хмельницкую (1865) области и Киев (2384).
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