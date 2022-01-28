В киевской новостройке в районе Позняков сгорела электропроводка на 10 этажах.

Квартиры не сдали в эксплуатацию, поэтому в помещениях никого не было. Горели провода с электрощитовыми с 13 по 23 этажи.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 28 января.

Пожар произошел в коммуникационной шахте - там горели и дымили электрокабели.

На вызов выезжали пять пожарных машин и 20 спасателей. За час спасатели ликвидировали пожар.

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Огонь охватил квартиру на двенадцатом этаже. После тушения в квартире было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ему было 47 лет.

Соседи мужчины рассказали, что еще до приезда спасателей и пожарных, пытались разбудить мужчину.

Они стучали в его дверь и кричали: "Проснитесь, у вас пожар!". Дым продолжал валить через щели у входной двери, но никто так и не открыл. Причины трагического происшествия установит следствие.

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