Квартиры не сдали в эксплуатацию, поэтому в помещениях никого не было. Горели провода с электрощитовыми с 13 по 23 этажи.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 28 января.
Пожар произошел в коммуникационной шахте - там горели и дымили электрокабели.
На вызов выезжали пять пожарных машин и 20 спасателей. За час спасатели ликвидировали пожар.
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