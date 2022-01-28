Так, в Броварах установлен новый рекорд - мастер маникюра нарастила ногти длиной 2 метра каждый.
На рекорд ушло полкилограмма специального геля и три часа непрерывной работы.
Принять участие в рекорде предложили известной блогерше Лилии Слюсарь.
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Идея установить рекорд пришла в голову мастеру маникюра, имеющему 18 лет стажа.
Ранее сообщалось, что в Киеве была зафиксирована максимальная скорость ветра, равная 83 км/ч.
Этот показатель на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 14 января в Киеве была зафиксирована максимальная скорость ветра в 23 м/с, равная 83 км/ч.
Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице пока не побит. Наиболее ветрено в Киеве было 20 марта 1881, тогда порывы достигали 25 м/с.
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