С места ДТП были опубликованы фото, на которых можно увидеть, что транспорт получил механические повреждения. Передняя часть маршрутки погнулась.

В ночь с 30 на 31 января на железнодорожном переезде поезд протаранил маршрутку. Инцидент случился в Ирпене Киевской области на улице Чкалова.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV.

Уточняется, что на железнодорожном переезде маневровый поезд протаранил маршрутку Богдан. От удара автобус отбросило на обочину в бетонный забор. К счастью, в салоне маршрутки в этот момент не было пассажиров. Врачи скорой помощи госпитализировали водителя маршрутки.



С места ДТП были опубликованы фото, на которых можно увидеть, что транспорт получил механические повреждения. Передняя часть маршрутки погнулась.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.

Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.

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