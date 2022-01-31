В сети показали на видео странное занятие киевского маршрутчика во время движения - водитель ведет маршрутку локтями, в то время как его обе руки листают ленту в соцсетях.

То, что делает водитель во время движения транспортного средства, удалось снять на телефон одному из пассажиров в салоне. Соответствующее видео накануне опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный".

Так, в Киеве пассажиры зафиксировали на видео водителя общественной маршрутки №472, который параллельно с управлением транспорта смотрел ленту соцсетей в своем телефоне.

"Стоимость проезда подняли, но подвижной состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще, как после бомбежки. Хотя водителей новых на работу взяли. Теперь вместо подпевания шансонного трешняка они всю дорогу сидят в социальных сетях, - подписано видео.

Пользователи сети в комментариях к видео разделились во мнениях - кто-то защищал водителя маршрутки, а другие критиковали и призывали его наказать: "Ну заглянул на минутку, на маленькой скорости. С кем не бывает", "А замечание почему не могли сделать?", "В столичном трафике "юзать" телефон - это попадалово на деньги", "скорее бы весь транспорт на автопилоты перевели".

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