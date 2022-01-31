В столице произошло необычное ДТП с участием скоростных трамваев, которые заблокировали движение на одной из трасс. Об этом сообщает Управа КПТ в Telegram.
Инцидент произошел в трамвайном депо имени Шевченко. На маршруте №3 столкнулись два польских трамвая Pesa, которые обслуживают линию скоростного трамвая на Борщаговке.
"Утро понедельника начинается не с кофе", - подписал снимок автор публикации.
Журналисты издания "Сегодня" сообщили, ссылаясь на коммунальное предприятие "Киевпастранс", что движение трамваев уже восстановлено. В результате столкновения никто из людей не пострадал.
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Пользователи сети прокомментировали случившееся в комментариях под публикацией: "Жалко трамваев, сейчас скотчем отремонтируют и готово, или вообще под забор станут", "Подходят или не подходят уже не приходится обсуждать, поскольку на СТ ничего не планируют нового покупать", "Жалко, но может купят что побольше, писец какая в них давка".
Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.
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