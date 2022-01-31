Житель Белой Церкви после травмы пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, однако потерял сознание.

В городе Белая Церковь на Киевщине 42-летний мужчина умер якобы из-за банки с огурцами. Его тело в луже крови случайно обнаружила соседка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

29 января около 13 часов в полицию Белой Церкви поступило сообщение от медиков о том, что местная жительница обнаружила в квартире своего мертвого соседа.

По предварительным данным, 42-летний мужчина, находясь на кухне, бил мясо кухонным молотком, чтобы приготовить отбивные. Рядом была стеклянная банка, которую он случайно зацепил, емкость упала и порезала ему вену.

Житель Белой Церкви после травмы пытался самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, однако потерял сознание. В результате мужчина потерял большое количество крови и умер.

По факту смерти мужчины следователи Белоцерковского районного управления полиции уже начали досудебное расследование по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

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