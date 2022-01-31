В начале недели в Украине, вероятно, задержится атмосферный фронт северного циклона, а потом температура воздуха будет постоянно меняться.

Ветреная погода утихнет и осадков не ожидается, но ближе к предстоящим выходным прогнозируется более морозная температура воздуха, по сравнению с другими днями на неделе. Об этом сообщают синоптики Gismeteo.

Вторник, 1 февраля - в течение всего дня ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Ночью может подняться сильный ветер. 1 февраля, в Киеве температура воздуха опустится до -3 градусов.

Среда, 2 февраля - погода нас ждет пасмурная, а также с порывистым ветром и без существенных осадков. В столице будет около 0 градусов, но ночью температура воздуха снова начнет опускаться. Столбики термометров покажут 1 градус мороза.

Четверг, 3 февраля - в этот день в столице немного похолодает. При этом шквальный ветер прекратится, а погода прогнозируется облачная с небольшими прояснениями. Может в этот день присыпать столицу небольшой снежок. Днем будет до -5 градусов.

5 и 6 февраля в Киеве снова будет "плюс", а температура воздуха прогреется до 1 градуса тепла.

Напомним, что непогода обрушится на Украину, мокрый снег атакует с новой силой.

Как сообщала Politeka, в Украине объявлен I уровень опасности, погода резко ухудшится.

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.