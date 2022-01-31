Ветреная погода утихнет и осадков не ожидается, но ближе к предстоящим выходным прогнозируется более морозная температура воздуха, по сравнению с другими днями на неделе. Об этом сообщают синоптики Gismeteo.
Вторник, 1 февраля - в течение всего дня ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. Ночью может подняться сильный ветер. 1 февраля, в Киеве температура воздуха опустится до -3 градусов.
Среда, 2 февраля - погода нас ждет пасмурная, а также с порывистым ветром и без существенных осадков. В столице будет около 0 градусов, но ночью температура воздуха снова начнет опускаться. Столбики термометров покажут 1 градус мороза.
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Четверг, 3 февраля - в этот день в столице немного похолодает. При этом шквальный ветер прекратится, а погода прогнозируется облачная с небольшими прояснениями. Может в этот день присыпать столицу небольшой снежок. Днем будет до -5 градусов.
5 и 6 февраля в Киеве снова будет "плюс", а температура воздуха прогреется до 1 градуса тепла.
Напомним, что непогода обрушится на Украину, мокрый снег атакует с новой силой.
Как сообщала Politeka, в Украине объявлен I уровень опасности, погода резко ухудшится.
Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.