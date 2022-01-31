На опубликованном фото можно увидеть Контрактовую площадь и Оболонь. Предстал перед зрителем и остров Муромец, который виден на заднем плане.

Уникальное фото было опубликовано на странице сообщества "Старые фотографии Киева" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть уникальную панораму Подола и узнать, какой была эта локация 67 лет назад.

"Не для смартфонов. Панорама Подола, 1955 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть Контрактовую площадь и Оболонь. Предстал перед зрителем и остров Муромец, который виден на заднем плане. А также местность, где сейчас обустроили Деснянский район столицы.

Судя по снимку, становится понятным, что в 1955 году еще не существовало мостов, которые соединяли эту историческую местность с левым берегом.



Киевляне не удержались и стали активно оставлять комментарии под опубликованным фото. Многие написали настолько красиво там раньше было, потому не вериться, что сейчас все там давно застроено: "Прекрасная панорама", "Красиво, что аж не верится, что раньше все здесь было таким живым и зеленым", "Дух захватывает от красоты".

Напомним, что Пуща-Водица в Киеве кардинально изменилась за 70 лет: как выглядела местность в 1950-х годах.

Как Politeka сообщала, золотые ворота в Киеве, как выглядело культовое сооружение в 1950-х годах.

Также Politeka писала, как выглядел Киев с высоты птичьего полета 63 года назад.