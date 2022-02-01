В украинской столице ожидается резкое ухудшение погодных условий - втечение дня на небе будет показываться солнце, однако морозы чуть усилятся.

Синоптики дали прогноз погоды и сообщили, что вскоре на территории украинской столицы ожидаются сильные морозы и порывы ветра. Об этом сообщает Sinoptik.

Днем столбики термометров максимально поднимутся до -2°. К ночи на 2 февраля вновь похолодает до -6°. Также ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью 7-12 метров в секунду. Осадков на протяжении суток синоптики не прогнозируют.

В Киевской области сегодня тоже будет сухо. Температура воздуха днем - около "нуля".

В такую погоду водителям рекомендуют максимально не пользоваться личным транспортом и пересаживаться на общественный, а пешеходам быть аккуратнее на дорогах и тротуарах из-за усиления опасности аварий и травматизма.

Уже 2 февраля - погода нас ждет пасмурная, а также с порывистым ветром и без существенных осадков. В столице будет около 0 градусов, но ночью температура воздуха снова начнет опускаться. Столбики термометров покажут 1 градус мороза.

Напомним, что непогода обрушится на Украину, мокрый снег атакует с новой силой.

Как сообщала Politeka, в Украине объявлен I уровень опасности, погода резко ухудшится.

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.