Ночью 29 января девушка сделала заказ такси через мобильное приложение. Прибыл водитель и во время поездки предложил пассажирке кофе.

В Киеве таксист "угостил" пассажирку кофе с сильнодействующим веществом и после этого обокрал. Отравление было настолько сильным, что девушка попала в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ночью 29 января девушка сделала заказ такси через мобильное приложение. Прибыл водитель и во время поездки предложил пассажирке кофе, в которое тайно подмешал сильнодействующее лекарственное средство.

Когда девушка в результате употребления напитка потеряла возможность сопротивляться, таксист забрал у нее мобильный телефон и другие ценные вещи, захотев заработать легкие деньги. Нападающий оставил женщину без сознания возле подъезда многоэтажки и скрылся.

Соседи девушки вызвали скорую помощь. Врачи констатировали у 32-летней пострадавшей острое медикаментозное отравление. Девушка провела день в коме, к счастью она уже пришла в себя. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.

Правоохранители уже разыскали водителя и провели обыск по месту его жительства. Среди украденных вещей они обнаружили психотропные таблетки.

Злоумышленником оказался оказался 24-летний гражданин Узбекистана, который ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

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