В Киеве таксист "угостил" пассажирку кофе с сильнодействующим веществом и после этого обокрал. Отравление было настолько сильным, что девушка попала в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Ночью 29 января девушка сделала заказ такси через мобильное приложение. Прибыл водитель и во время поездки предложил пассажирке кофе, в которое тайно подмешал сильнодействующее лекарственное средство.
Когда девушка в результате употребления напитка потеряла возможность сопротивляться, таксист забрал у нее мобильный телефон и другие ценные вещи, захотев заработать легкие деньги. Нападающий оставил женщину без сознания возле подъезда многоэтажки и скрылся.
Соседи девушки вызвали скорую помощь. Врачи констатировали у 32-летней пострадавшей острое медикаментозное отравление. Девушка провела день в коме, к счастью она уже пришла в себя. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.
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Правоохранители уже разыскали водителя и провели обыск по месту его жительства. Среди украденных вещей они обнаружили психотропные таблетки.
Злоумышленником оказался оказался 24-летний гражданин Узбекистана, который ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.
Напомним, что киевский таксист избил пассажира за невинную просьбу, фото.
Как сообщала Politeka, в Киеве таксист придумал схему обогащения за счет чужих авто.
Также Politeka писала, что в Киеве появился перекресток со "странной" разметкой, фото.