В Оболонском районе Киева неизвестные нападают на женщин и избивают их. На данный момент известно о двух потерпевших.

В Оболонском районе Киева неизвестные нападают на женщин и беспощадно их избивают до реанимации. Злоумышленникам за это может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Сын 61-летней потерпевшей рассказал, что его мать в 7:00 утра вышла на работу. На улице Иорданской, 6, на нее набросилась группа неизвестных и изувечила так, что за ее жизнь сейчас борются врачи в реанимации. При этом нападавшие не отобрали у нее никаких ценностей. В связи с этим мужчина предполагает, что избивали мать ради развлечения.

"Очень хочу, чтобы нападавших быстрее нашли и больше от этого зверья никто не пострадал. Я не понимаю, как можно бить женщин, пожилых женщин, маме 61 год", – говорит сын пострадавшей в комментариях "Сегодня".

Также он просит людей, которые стали свидетелями инцидента, все детали сообщать по номеру телефона: 063-861-61-91.

Кроме того известно, что ранее в этом районе уже происходил подобный случай. Тогда также пострадала женщина, которая все еще находится в реанимации.

Напомним, что скорая с маленьким ребенком внутри попала в ловушку на Харьковщине.

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