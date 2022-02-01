Киевлянка Надежда хотела полакомиться на ужин роллами и заказала их в заведении на Березняках. Но никогда не думала, что в упаковке с японским лакомством получит дополнительный "подарок" в виде усатого таракана. Потому есть сразу перехотелось.
Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".
Фото насекомого Надежда послала в заведение, где заказывала суши. Но ни денег, ни даже замены испорченному ужину ей не предложили. Все, что ей предложили это в следующий раз при заказе подать бесплатный бонусный ролл.
"Я думаю им там надо добавить, может, какой-то ролл "Тараканище", еще какую-то фишечку пусть сделают, если для них это норма", — иронизирует девушка.
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Журналисты поехали в то заведение вместе с экспертом по качеству продуктов Максимом Несмияновым. То, что они там увидели неприятно их удивило и даже шокировало. Заведение буквально кишело тараканами, хотя там уверяли, что накануне проводили дезинфекцию.
Никаких документов, которые бы подтвердили проверку, так и не предоставили. Продавщица вообще не понимает возмущения посетителей. Она уверяет, что заведение раз в два месяца регулярно делает дезинфекцию, а тараканы продолжают там бегать.
Напомним, что в Киеве владелец ресторана набросился на посетительницу.
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