На трассе Киев – Чоп 31 января произошло серьёзное ДТП. Водитель Mitsubishi Lancer вылетел на встречку и въехал в автопоезд DAF. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.
В Бродовском районе. Неподалеку от села Ясенов столкнулись две машины: легковушка Mitsubishi Lancer и грузовик DAF с прицепом. Авария произошла примерно в 20:00.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля 27-летний получил травмы, которые были несовместимы с жизнью - мужчина погиб на месте ДТП еще до приезда врачей скорой. Также в полиции сообщили, что в ДТП есть и другие пострадавшие, но об их состоянии пока ничего не известно.
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Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.
Движение на участке дороги Киев — Чоп недалеко от села Ясенев сейчас несколько затруднено. Патрульные обеспечивают регулирование движения.
Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.
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