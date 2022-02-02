Стоит отметить, что среди тех, кто падает из окон высотных домов, выживают около 30% людей. Значительный процент уцелевших составляют дети и выпившие граждане.

В Голосеевском районе Киева в ночь с 1 на 2 февраля из окна квартиры на пятом этаже выпал мужчина. Инцидент случился на улице Маричанской, 9.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

Стоит отметить, что в ночь на 2 февраля с улицы Маричанской, 9, на линию скорой помощи поступил вызов о падении с высоты. Когда медики прибыли на место, то установили, что мужчина выпал из окна 5-го этажа высотки. Его срочно госпитализировали в ближайшую больницу.

По словам очевидцев, они слышали крики из квартиры. Компания молодых людей употребляла алкогольные напитки, а затем что-то не поделили между собой и началась драка. В результате этой потасовки пострадавший и выпал из окна 5-го этажа. Пока неизвестно, как именно это произошло: или его столкнули, или же он сам оступился и полетел вниз.



Стоит отметить, что среди тех, кто падает из окон высотных домов, выживают около 30% людей. Значительный процент уцелевших составляют дети и выпившие граждане.

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