Здание Речного вокзала в Киеве было построено в начале 60-х годов ХХ века. Главный речной порт Киева, расположенный на правом берегу Днепра на Подоле в исторической части города.

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, как выглядел Речной вокзал 54 года назад.

"Речной вокзал 1968 год. Фото И. Кропивницкого", – говорится в Киеве.

На опубликованном фото можно заметить, что 54 года назад на причалах рядом с зданием были пришвартованы прогулочные теплоходы. Тогда Почтовая площадь просто "утопала" в зелени, ведь площадь возле вокзала была засажена раскидистыми деревьями.

Современное здание Речного вокзала в Киеве было построено в начале 60-х годов ХХ века. Главный речной порт Киева, расположенный на правом берегу Днепра на Подоле в исторической части города.

Пользователи сети не смогли проигнорировать снимок и начали оставлять положительные комментарии. Правда и были те, кто заметил, что раньше порт выглядел лучше: "Мой Киев зелёный, как тебя испоганили на западный манер", "Как тебя не любить мой Киев", "Раньше было лучше", "Красиво, деревья украшают".

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