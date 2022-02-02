В Киеве на Троещине посреди улицы вспыхнул троллейбус - появились детали и кадры с места ЧП.

Так, на улице Милославской прямо посреди улицы загорелся троллейбус, который курсирует по маршруту № 50.

"Киев. Пожар. Троещина. Конечная 50-го", - сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

На место ЧП слетелись пожарные, но водитель троллейбуса до приезда спасателей сам ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

К слову, в киевской новостройке в районе Позняков сгорела электропроводка на 10 этажах.

Квартиры не сдали в эксплуатацию, поэтому в помещениях никого не было. Горели провода с электрощитовыми с 13 по 23 этажи.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 28 января.

Пожар произошел в коммуникационной шахте - там горели и дымили электрокабели.

На вызов выезжали пять пожарных машин и 20 спасателей. За час спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, газовые баллоны рванули в ночном клубе столицы: появились фото с места и данные о жертвах.

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