Так, на улице Милославской прямо посреди улицы загорелся троллейбус, который курсирует по маршруту № 50.
"Киев. Пожар. Троещина. Конечная 50-го", - сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
На место ЧП слетелись пожарные, но водитель троллейбуса до приезда спасателей сам ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.
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К слову, в киевской новостройке в районе Позняков сгорела электропроводка на 10 этажах.
Квартиры не сдали в эксплуатацию, поэтому в помещениях никого не было. Горели провода с электрощитовыми с 13 по 23 этажи.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 28 января.
Пожар произошел в коммуникационной шахте - там горели и дымили электрокабели.
На вызов выезжали пять пожарных машин и 20 спасателей. За час спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, газовые баллоны рванули в ночном клубе столицы: появились фото с места и данные о жертвах.
Как Politeka писала, пожар охватил центральный офис АТБ в Днепре, кадры ЧП.
Также Politeka рассказывала, огонь разбушевался в Киеве, влюбленные сгорели в собственной квартире.