Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см, а во время массового катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см.

В Голосеевском районе Киева во вторник, 1 февраля, спасатели достали из воды тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали спасатели, 1 февраля около 17:00 к ним поступило сообщение о том, что на заливе Галерный под лед провалился мужчина.

"На расстоянии 30 метров от берега в проломе льда водолазы обнаружили застявшее тело мужчины. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали погибшего, доставили на берег и передали правоохранителям", – рассказали в ГСЧС. Обстоятельства смерти мужчины установит следствие.

Стоит отметить, что находясь зимней поры на замерзших водоемах: то ли рыбача, то ли активно отдыхая, – нужно помнить правила поведения на льду. Наиболее опасный лед – первый и последний: он не крепкий.

Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см, а во время массового катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см.

Напомним, что скорая с маленьким ребенком внутри попала в ловушку на Харьковщине.

Как Politeka сообщала, женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии.

Также Politeka писала, утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата.