В городе Гостомель Киевской области 8-летний мальчик пешком отправился в столицу, чтобы найти маму. Женщина четыре дня не появлялась дома.
Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий.
Патрульные на дороге заметили мальчика, который шел пешком из Гостомеля в Киев, где работает его мама. С помощью спецсигналов патрульные развернулись и подъехали к ребенку. Полицейские увидели, что мальчик сильно замерз и был без головного убора.
"Одинокий, замерзший, без шапки, но такой уверенный в своей миссии… 8-летний мальчик шел на поиски мамы, которая, по его словам, 4 дня не появляется дома", - сообщил Белошицкий.
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Патрульные посадили ребенка в автомобиль и поехали на территорию киевского завода, где работает мать ребенка, однако найти ее там не удалось.
Однако напарники не сдавались и разыскали коллегу мамы, которая патрульным предоставила контакты отца. Позвонили по телефону отцу и сообщили о происшествии. И вскоре родители приехали и встретились с ребенком.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
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