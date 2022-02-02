Патрульные посадили ребенка в автомобиль и поехали на территорию киевского завода, где работает мать ребенка, однако найти ее там не удалось.

В городе Гостомель Киевской области 8-летний мальчик пешком отправился в столицу, чтобы найти маму. Женщина четыре дня не появлялась дома.

Об этом сообщает заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий.

Патрульные на дороге заметили мальчика, который шел пешком из Гостомеля в Киев, где работает его мама. С помощью спецсигналов патрульные развернулись и подъехали к ребенку. Полицейские увидели, что мальчик сильно замерз и был без головного убора.

"Одинокий, замерзший, без шапки, но такой уверенный в своей миссии… 8-летний мальчик шел на поиски мамы, которая, по его словам, 4 дня не появляется дома", - сообщил Белошицкий.

Патрульные посадили ребенка в автомобиль и поехали на территорию киевского завода, где работает мать ребенка, однако найти ее там не удалось.

Однако напарники не сдавались и разыскали коллегу мамы, которая патрульным предоставила контакты отца. Позвонили по телефону отцу и сообщили о происшествии. И вскоре родители приехали и встретились с ребенком.



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