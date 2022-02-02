Как именно водитель попал в эту ловушку - неизвестно, также как и то, как после инцидента эвакуировали само транспортное средство.

В Киеве на Осокорках водитель, находясь в нетрезвом состоянии, на внедорожнике, предположительно Toyota, слетел в Днепр. Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры".

На фото с места происшествия виден автомобиль, который немного провалился под лед на реке. После проведения обследования сотрудники полиции в организме правонарушителя обнаружили 2,56 промилле алкоголя. Это чуть ли не в 13 раз больше допустимой нормы.

Как именно водитель попал в эту ловушку - неизвестно, также как и то, как после инцидента эвакуировали само транспортное средство.

Пользователи сети в комменатриях отреагировали на эту новость с юмором: "И это только у машины?", "Перегрелся и захотел охладиться", "К воде потянуло после водочки", "Мистика, заезжал то на тойоте".

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы. Сейчас среди причин аварий на первом месте идет нарушение правил маневрирования.

Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.

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