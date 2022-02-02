Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия и задержания вора автомобилей.

Полицейские получили ориентировку на автомобиль Honda, которым незаконно завладели на улице Ивана Миколайчука и погнались за вором. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город", инспекторы установили направление движения машины. Отрабатывая территорию, патрульные увидели транспорт похожий по описанию на улице Братиславской.

Злоумышленник мчался на большой скорости пытался скрыться от патрульных и не реагировал на сигналы, они устроили за ним погоню по улицам Киева. Происходящее было похоже словно сцена из кино о гонках. На улице Милютенко мужчина съехал с дороги, бросил машину и пытался убежать. Полицейские догнали его и задержали.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств происшествия и задержания вора автомобилей. Оперативныя группа прибыла на место вызова патрульных. Возможного угонщика сразу передали следственно-оперативной группе

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