Светлана и Анатолий Осадчук жили на Волыни и много лет занимались заготовкой пиломатериалов, никогда ни с кем не конфликтовали.

В Василькове Киевской области 29 января вечером субботы найдены убитыми супруги. Супруги из Волыни привезли мебельщику доски, а получили молотком и ножом. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Следствие установило, что между мебельщиком и супругами возник словесный конфликт из-за несвоевременного расчета за предварительный заказ. Мебельщик разозлился и схватил с деревообрабатывающего станка молоток, которым нанес пять ударов по голове мужчине. Мужчина 1972 года рождения умер на месте.

После этого он взял из помещения офиса нож и подошел к автомобилю, в котором сидела жена погибшего. Мебельщик открыл переднюю пассажирскую дверь и нанес семь ударов ножом. От колото-резаных ран погибла женщина 1976 года рождения.

Положив тело мужчины в автомобиль, где находилось тело его жены, подозреваемый возил тело по городу, а потом поехал на одну из улиц города, где и бросил автомобиль с телами убитых.

Прокурора избрала подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что супруги Светлана и Анатолий Осадчук, которых убили под Киевом, были родителями шестерых детей. Они жили на Волыни и много лет занимались заготовкой пиломатериалов, никогда ни с кем не конфликтовали.

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