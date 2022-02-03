На месте дорожно транспортного происшествия остались только водитель и его знакомый. Врачи скорой помощи заметили у них признаки алкогольного опьянения.

Авария произошла на Чоколовском бульваре в Киеве. Автомобиль ВАЗ на скорости съехал с дороги, снес несколько секций забора и остановился на пешеходной зоне. Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Около полуночи ВАЗ при неизвестных обстоятельствах вылетел с дороги, снес несколько секций ограды, пролетел еще около 30 метров и остановился на пешеходной зоне. По словам очевидцев, сразу после ДТП из автомобиля вывалилось около шести человек, которые разбежались в разные стороны", – говорится в сообщении.

На месте дорожно транспортного происшествия остались только водитель и его знакомый. Врачи скорой помощи заметили у них признаки алкогольного опьянения. Мужчина и водитель рассказали, что только подошли посмотреть, что произошло.

Но уже через несколько минут, на глазах у медиков, подошли к автомобилю и начали вытаскивать собственные вещи из него.

От помощи врачей они отказались, хотя водитель получил травму ноги. На месте ДТП работал отряд полиции, обстоятельства аварии установит следствие.

Напомним, что скорая помощь перевернулась и врезалась в фуру: кадры серьезного ДТП.

Как Politeka сообщала, жертвами стали молодые парни: появились кадры трагедии в Одессе, авто разорвало на части.

Также Politeka писала, друзья разбились в аварии на украинской трассе, выжить удалось лишь одному.