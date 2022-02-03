Трагедия случилась на улице Смелянской, 17 в Киеве. Там произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.
Как рассказали спасатели, к ним поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на четвертом этаже дома в Соломенском районе.
Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже. Во время тушения пожара на полу обнаружили владельца жилья без признаков жизни. Его передали бригаде скорой помощи, констатировавшей смерть.
В 21:37 возгорание было локализовано на площади 15 квадратных метров, а в 21:45 – ликвидировано. В результате пожара сгорели личные вещи, повреждена мебель, закопчены стены и потолок квартиры. Квартира сгорела дотла.
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Стоит отметить, что главными причинами пожаров в основном стают нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. А также нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.
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