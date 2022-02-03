В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом - за сутки зафиксировано больше десятка летальных случаев.

В Киеве за прошедшие сутки выявили 2 499 случаев ковида - за сутки умерли 14 больных.

Всего с начала пандемии в Киеве 8 524 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания - 370 492, сообщают в мэрии Киева.

За прошлые сутки госпитализировали в больницы 114 больных ковидом и 140 человек с подозрением на коронавирус и пневмонии; выздоровели за прошедшие сутки 995 больных.

Всего коронавирус за все время пандемии преодолели 337 860 жителей столицы.

Больше всего заболевших за прошлые сутки в Дарницком районе — 428; Оболонском — 343; Деснянском — 308.

К слову, количество госпитализаций среди детей с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него с начала года выросло в три раза.

Главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге рассказал о ситуации со штаммом "Омикрон".

По его словам, мировые тенденции подтверждают, что нужно до 8 недель для распространения нового варианта COVID-19. То есть в ближайшее время штамм коронавируса Омикрон вытеснит вариант Дельта в Украине.

Пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля. В связи с этим Игорь Кузин призвал украинцев вакцинировать подростков с 12 лет, ведь вакцина Comirnaty от Pfizer эффективна для этого на 93%.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.