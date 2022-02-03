В киевской больнице протекает потолок - во время осадков воду собирают тазиками.

Фото из больницы разместила киевлянка Наталья Ставиская на своей странице в Фейсбук.

"Так хочется делиться приятными новостями, но… Попала сегодня на четвертый этаж поликлиники (Щербаковского, 70). Реально страшно", - говорит один из пациентов.

На фото видно, как на полу лежат полотенца, а с потолка капает вода.

Работники поликлиники подставляют тазики и ведра.

К слову, В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом - за сутки зафиксировано больше десятка летальных случаев.

В Киеве за прошедшие сутки выявили 2 499 случаев ковида - за сутки умерли 14 больных.

Всего с начала пандемии в Киеве 8 524 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания - 370 492.

За прошлые сутки госпитализировали в больницы 114 больных ковидом и 140 человек с подозрением на коронавирус и пневмонии; выздоровели за прошедшие сутки 995 больных.

Всего коронавирус за все время пандемии преодолели 337 860 жителей столицы.

Больше всего заболевших за прошлые сутки в Дарницком районе — 428; Оболонском — 343; Деснянском — 308.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

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