Сын рассказал правоохранителям, что около 13 часов он вернулся домой и, когда открыл входную дверь квартиры, на него напали неизвестные и нанесли удар по голове.

В Броварах Киевской области 1 февраля 19-летний парень инсценировал разбойное нападение. Об этом сообщает полиция в Киевской области.

К правоохранителям обратился житель Броваров с заявление о разбойном нападении на его сына. Кроме того, мужчина обнаружил в квартире отсутствие системного блока и телевизора. На место происшествия прибыли руководство, наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативно группа.

Сын рассказал правоохранителям, что около 13 часов он вернулся домой и, когда открыл входную дверь квартиры, на него напали неизвестные и нанесли удар по голове, после чего он потерял сознание. Пришел в себя, когда домой вернулся отец.



Во время осмотра места происшествия было установлено, что потерпевший с помощью краски для волос симитировал кровь на голове и полу.

Оказалось, что 19-летний парень нигде не работает и имеет склонность к игромании. Ему срочно нужны были деньги на пополнение счета, ведь он уже не мог жить без онлайн игр. Вещи из дома, которые якобы украли, он сдал в ломбард, а деньги потратил на пополнение онлайн-казино и игр. Чтобы родители не наказывали его он придумал историю с ограблением.

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